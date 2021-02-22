Калакуцкий: основная задача "Крыльев Советов" - выход в премьер-лигу, а не Кубок России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Основной задачей "Крыльев Советов" на сезон является возвращение в премьер-лигу, а не успешное выступление в Бетсити Кубке России. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор самарского клуба Евгений Калакуцкий.

В понедельник "Крылья Советов" разгромили подмосковные "Химки" (4:0) в матче Кубка России и пробились в четвертьфинал турнира. В розыгрыше Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Крылья Советов" занимают второе место, набрав 55 очков после 26 матчей.

"Понятно, что я доволен, такой результат с командой премьер-лиги - это некий показатель. Но нужно понимать, что это кубковый матч, а у нас главная задача - разбираться с соперниками в первенстве ФНЛ и выйти в премьер-лигу. Поэтому мы перелистнули эту страницу. У нас и так сложный календарь, впереди еще 1/4 финала, будем готовиться", - отметил Калакуцкий.

"Но у нас профессиональный клуб, команда хочет выигрывать все матчи. Тяжело расставлять приоритеты. Понятное дело, что дополнительные кубковые игры создают сложность. Но у нас большая обойма игроков, будем справляться", - добавил генеральный директор "Крыльев Советов".