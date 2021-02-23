Кириленко: сборная России может конкурировать со всеми соперниками в отборе на Олимпиаду

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская сборная России по баскетболу может конкурировать со всеми соперниками по олимпийскому отбору и завоевать путевку на Игры. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Отборочные турниры к Олимпийским играм в Токио пройдут в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии. Изначально они должны были состояться 23-28 июля 2020 года, но были перенесены на срок с 29 июня по 4 июля 2021 года. Россияне будут играть в хорватском Сплите, где поборются за выход в группе А с командами Мексики и Германии, в группе В сыграют сборные Туниса, Хорватии и Бразилии. Две лучшие команды выйдут в полуфинал, путевку на Игры завоюет победитель плей-офф.

"Мы можем конкурировать со всеми соперниками по отборочному турниру - я уверен в этом. Пять команд из шести абсолютно конкурентоспособные. Мексику я просто не знаю. Но и ее, думаю, не стоит недооценивать", - сказал Кириленко.

Олимпийские игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.