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Сборные по баскетболу

Кириленко: сборная России может конкурировать со всеми соперниками в отборе на Олимпиаду

Соперниками российских баскетболистов на групповом этапе отборочного турнира будут команды Мексики и Германии
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская сборная России по баскетболу может конкурировать со всеми соперниками по олимпийскому отбору и завоевать путевку на Игры. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

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Отборочные турниры к Олимпийским играм в Токио пройдут в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии. Изначально они должны были состояться 23-28 июля 2020 года, но были перенесены на срок с 29 июня по 4 июля 2021 года. Россияне будут играть в хорватском Сплите, где поборются за выход в группе А с командами Мексики и Германии, в группе В сыграют сборные Туниса, Хорватии и Бразилии. Две лучшие команды выйдут в полуфинал, путевку на Игры завоюет победитель плей-офф.

"Мы можем конкурировать со всеми соперниками по отборочному турниру - я уверен в этом. Пять команд из шести абсолютно конкурентоспособные. Мексику я просто не знаю. Но и ее, думаю, не стоит недооценивать", - сказал Кириленко.

Олимпийские игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Кириленко, Андрей Геннадьевич
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