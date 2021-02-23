Чемпионат Европы по футболу U-19 отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить чемпионат Европы по футболу 2021 года среди юношей до 19 лет из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы среди девушек до 19 лет также отменен. Отмечается, что при действующих в настоящее время правительственных ограничениях очень сложно обеспечить передвижение команд и проведение турниров.

Чемпионат Европы среди юношей до 19 лет должен был пройти в Румынии с 30 июня по 13 июля, среди девушек - в Белоруссии с 21 июля по 2 августа. В 2020 году пандемия также не позволила провести турниры.

Также УЕФА ввел на чемпионате Европы среди юношей до 21 года, который пройдет в Венгрии и Словении с 9 по 26 июня, дополнительную замену при подозрении на черепно-мозговую травму.