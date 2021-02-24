Объем инвестиций на строительство центра баскетбола в Перми составит около 150 млн рублей

ПЕРМЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Центр баскетбола с игровыми площадками, которые соответствуют стандартам Международной федерации баскетбола, планируют построить с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в Перми в 2022 году. Объем инвестиций составит порядка 150 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"Спортивный комплекс планируется построить в 2022 году, его игровые площадки будут соответствовать действующим правилам FIBA. На этапе строительства инвестор вложит в объект порядка 150 млн рублей, срок действия контракта ГЧП составит 11 лет. Комплекс будет состоять из четырех залов. Один из них будет большим, способным принимать матчи профессиональных баскетбольных команд. Еще три зала будут предназначены для всех занимающихся секций, дворовых команд", - сказано в сообщении.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, центр баскетбола станет первым объектом в регионе, реализованным с использованием механизма ГЧП. Со стороны властей инвестору предоставят земельный участок, оборудованный инженерными коммуникациями, на пересечении улиц Пушкина и Клименко, который сейчас находится в муниципальной собственности.

Председатель президиума Федерации баскетбола Пермского края Сергей Богуславский отметил, что у детей растет интерес к баскетболу, в организацию регулярно поступают заявки об открытии новых секций, но залов для тренировок, по его словам, не хватает. Открытие нового комплекса поможет решить этот вопрос.

Накануне Пермь приняла отборочные матчи на Евробаскет-2022, между которыми глава Прикамья, представители региональной федерации баскетбола и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заложили камень в основание будущего центра. Российская сборная выиграла оба матча и завоевала путевку на турнир.