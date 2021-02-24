Чемпионка Европы по биатлону Бендика выиграла квалификацию в лыжной гонке на ЧМ

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 24 февраля. /ТАСС/. Латвийская биатлонистка Байба Бендика стала лучшей в квалификационной лыжной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира, который проходит в германском Оберстдорфе.

Ее результат на дистанции 5 км составил 11 минут 48,3 секунды. Второе место заняла Карен Чанлун из Таиланда (+24,3), третье - армянка Катя Галстян (+1.05,9). В гонке также принимали участие представительницы сборных Аргентины, Бразилии, Колумбии, Ливана, Монголии, Ирана, Мексики и других стран, всего 43 спортсменки. Спортсмены сильнейших сборных в квалификации не выступали.

Женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем запланирована на 2 марта.

Бендика является действующей чемпионкой Европы по биатлону в спринте. Ее лучшим результатом на этапах Кубка мира по биатлону является пятое место в спринте и индивидуальной гонке.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе завершится 7 марта.