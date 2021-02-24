Теннисист Рублев рассказал о планах на весеннюю часть сезона

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев до старта грунтовой части сезона планирует сыграть на четырех турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), включая турнир серии "Мастерс" в Майами. Об этом ТАСС рассказал сам Рублев.

В рейтинге ATP 23-летний россиянин занимает восьмую строчку. Турнир в Майами пройдет с 22 марта по 4 апреля. Главный грунтовый турнир сезона - Открытый чемпионат Франции - состоится c 17 мая по 6 июня.

"Весеннюю часть сезона начну с выступления на турнире в Роттердаме. Затем планирую сыграть в Дохе, Дубае и Майами, после чего уже начнется грунтовый сезон", - сказал Рублев.

На завершившемся 21 февраля Открытом чемпионате Австралии Рублев дошел до четвертьфинальной стадии, где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву - 5:7, 3:6, 2:6. Медведев в финале проиграл сербу Новаку Джоковичу.