Казарцев заявил, что был удивлен реакции Тедеско после матча "Спартак" - "Сочи"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Арбитр Василий Казарцев был удивлен отсутствием критики со стороны главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско после матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Сочи" (2:2). Комментарий арбитра приводит газета "Спорт-Экспресс".

Игра состоялась 9 августа 2020 года. Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, второй - в концовке встречи, оба одиннадцатиметровых сочинцы реализовали. 12 августа экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным.

"Стоит отметить главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Наверное, надо было к нему обратиться, отдать ему должное, - заявил Казарцев. - Бросилось в глаза, что несмотря на свой взрывной темперамент, он не позволил себе никаких негативных высказываний в адрес бригады. Это нетипично для него, удивительно и приятно".

"Ничего не говорил: ни в подтрибунном помещении, ни во время игры, ни в прессе. Он вообще о решении судей в этом матче ничего не говорил", - добавил он.

После игры Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от судейства на неопределенный срок. В сентябре арбитр вернулся к работе, получив назначения на матчи Олимп - Футбольной национальной лиги, в октябре - отсудил матч РПЛ "Тамбов" - "Ротор".