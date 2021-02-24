Тренер заявил, что лыжник Устюгов выступит в спринте на ЧМ с вероятностью 85%

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 24 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов примет участие в спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта с вероятностью 85%. Об этом журналистам сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.

Спринтерские соревнования у мужчин и женщин пройдут 25 февраля.

"Сегодня ему уже намного лучше, потому что вчера его участие находилось под большим вопросом. Я бы сказал, что Сергей выступит в спринте на чемпионате мира с вероятностью 85%, - сказал Крамер. - У нас еще есть время на то, чтобы принять решение - заявку на гонку нам надо будет подать до пяти часов (19:00 мск - прим. ТАСС). Сейчас мы еще раз проконсультируемся с физиотерапевтом и доктором".

Устюгов восстанавливается после небольшой травмы, полученной при подготовке к чемпионату мира. "Во время падения он потянул заднюю поверхность бедра", - добавил тренер.

Россиянин был вынужден пропустить большую часть сезона из-за того, что переболел коронавирусной инфекцией. Выступления на международной арене он возобновил в январе.