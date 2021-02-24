Свищев: новому руководству ВФЛА нужно выстроить отношения с World Athletics

Пресс-служба ВФЛА 24 февраля объявила о том, что российские легкоатлеты не выступят на зимнем чемпионате Европы в начале марта. Причиной этого называется тот факт, что World Athletics рассмотрит вопрос выдачи нейтральных статусов не ранее 17-18 марта.

"Конечно же, нонсенс в спортивной практике - не допускать спортсменов такой страны, как Россия, - сказал Свищев. - Я считаю это безумием. Тем более в преддверии Олимпийских игр, когда любые соревнования на вес золота, спортивная практика почти отсутствует. Но, конечно же, новому руководству федерации нужно заняться тем, чтобы нормализовать отношения с World Athletics".

"Спортсмены не должны страдать из-за предыдущего руководства федерации, команда новых менеджеров должна отстроить отношения с World Athletics. А то сегодня на чемпионат Европы не поехали, завтра - на другое соревнование, нас постоянно будут гонять. Так нельзя поступать с такой мощной страной, как Россия. Но дыма без огня не бывает, надо работать над нормализацией отношений", - добавил собеседник ТАСС.