Свищев: новому руководству ВФЛА нужно выстроить отношения с World Athletics

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Новому руководству Всероссийской федерации легкой атлетили (ВФЛА) необходимо выстроить отношения с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Такое мнение ТАСС выразил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
Пресс-служба ВФЛА 24 февраля объявила о том, что российские легкоатлеты не выступят на зимнем чемпионате Европы в начале марта. Причиной этого называется тот факт, что World Athletics рассмотрит вопрос выдачи нейтральных статусов не ранее 17-18 марта.
"Конечно же, нонсенс в спортивной практике - не допускать спортсменов такой страны, как Россия, - сказал Свищев. - Я считаю это безумием. Тем более в преддверии Олимпийских игр, когда любые соревнования на вес золота, спортивная практика почти отсутствует. Но, конечно же, новому руководству федерации нужно заняться тем, чтобы нормализовать отношения с World Athletics".
"Спортсмены не должны страдать из-за предыдущего руководства федерации, команда новых менеджеров должна отстроить отношения с World Athletics. А то сегодня на чемпионат Европы не поехали, завтра - на другое соревнование, нас постоянно будут гонять. Так нельзя поступать с такой мощной страной, как Россия. Но дыма без огня не бывает, надо работать над нормализацией отношений", - добавил собеседник ТАСС.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.
12 августа 2020 года ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность ее бывшего руководства к фальсификации документов по делу Лысенко. В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана. 13 февраля ВФЛА отправила в World Athletics стратегический план восстановления в международных правах.