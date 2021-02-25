"Краснодар" в Загребе проведет ответный матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 25 февраля. Российский футбольный клуб "Краснодар" в четверг в столице Хорватии Загребе проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против местного "Динамо". Игра начнется в 23:00 мск, встречу будет обслуживать турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером.

Первый матч между российской и хорватской командами состоялся в Краснодаре 18 февраля, тогда гости одержали победу со счетом 3:2. В их составе два мяча забил Бруно Петкович, еще один точный удар на счету Ияйи Атимвена. У хозяев поля голами отметились шведские легионеры - Маркус Берг и Виктор Классон. Неделю назад команда из Загреба не дрогнула под давлением трибун, на которых присутствовали 9 897 зрителей, в четверг на стадионе "Максимир" болельщиков не будет - в Хорватии игры в связи с пандемией коронавируса проходят при пустых трибунах.

"Краснодару" для выхода в 1/8 финала Лиги Европы необходимо не просто обыграть загребское "Динамо", но и выполнить при этом одно из условий. Команду под руководством главного тренера Мурада Мусаева устроит либо победа в более результативной, чем домашняя, игре - 4:3, 5:4 и крупнее, либо любая победа с разницей в два и более мячей. Если по итогам основного времени будет зафиксирован счет 3:2 в пользу "Краснодара", команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут. Если они завершатся без забитых мячей, сильнейший будет выявлен в серии послематчевых пенальти.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с ТАСС после первой игры заявил, что "Краснодар" способен победить загребское "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выйти в 1/8 финала турнира по сумме двух встреч. "По игре "Краснодар" не уступил, даже в чем-то превосходил, - отметил собеседник агентства. - Думаю, что команде нужно немножко подтянуть игру в обороне. После первой игры ничего не закончилось, у "Краснодара" есть прекрасные шансы на победу в Хорватии и проход по сумме двух матчей".

Тренерский штаб гостей с высокой долей вероятности не сможет рассчитывать сразу на пятерых - вратаря Матвея Сафонова, защитников Сергея Петрова, Дмитрия Стоцкого и Кристиана Рамиреса, а также полузащитника Даниила Уткина. У хозяев поля из-за дисквалификации против "Краснодара" не сыграет полузащитник Бартол Франич; травма, скорее всего, не позволит выйти на поле защитнику загребцев Садегу Мохаррами.

Вне зависимости от того, кто станет победителем двухраундового противостояния, этот клуб повторит свое лучшее выступление в Лиге Европы. "Краснодар" попадал в число 16 лучших команд второго по значимости турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дважды - в сезонах 2016/17 и 2018/19. "Динамо" попадало в 1/8 финала только однажды - в сезоне-2018/19.

У "Краснодара" 90 минут на исправление ситуации

Главный тренер "Краснодара" на предматчевой пресс-конференции в среду назвал непозволительным большое число ошибок, которое допустили игроки его команды. "У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию. Ожидаем сложного матча и сделаем все, чтобы результат завтра был другой", - отметил Мусаев.