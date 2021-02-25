Президент "Урала" Иванов заявил, что ЦСКА намерен досрочно вернуть голкипера Помазуна

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА досрочно вернет из аренды в "Урале" вратаря Илью Помазуна. Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

В четверг портал Metaratings сообщил о заражении коронавирусом вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и защитника Игоря Дивеева, которые пропустят гостевой матч 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива" (27 февраля).

"У нас была договоренность, если заберут, значит, заберут, - сказал Иванов. - Это их футболист, но это немного некрасивая история. Пока никаких вопросов нет, но хотят забрать. Мы договаривались об одном, а сейчас другое, сейчас нас ставят в такое положение".

Помазун был отдан в аренду екатеринбургскому "Уралу" в августе, она рассчитана до конца сезона. За "Урал" 24-летний россиянин провел 17 матчей, из которых в пяти отыграл "на ноль". Он является воспитанником ЦСКА.

РПЛ возобновится после зимней паузы 26 февраля. В 20-м туре "Локомотив" примет ЦСКА 27 февраля (начало - 19:00 мск), "Урал" на выезде сыграет с "Краснодаром" 28 февраля (начало - 19:00 мск). После 19 туров ЦСКА идет вторым в турнирной таблице, набрав 37 очков. Отставание армейцев от петербургского "Зенита" составляет четыре очка. "Урал" располагается на 12-й позиции с 21 очком.