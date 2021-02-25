"Лыжня России" для профессиональных спортсменов в Югре перенесена на март из-за морозов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Всероссийская гонка "Лыжня России" в Ханты-Мансийском автономном округе для профессиональных спортсменов перенесена с 27 февраля на март из-за морозов. Об этом в четверг сообщили журналистам в автономном учреждении "Юграмегаспорт".

"Суровая погода вновь диктует свои условия для повседневной и активной жизни. Спортивные забеги "Лыжни России" вновь переносятся", - сказано в сообщении. По данным регионального Гидрометцентра, в городах Югры 27 февраля ожидается ночью до минус 38-43 градусов, днем - до минус 20-25 градусов.

В Нефтеюганском районе мероприятие пройдет 27 февраля, в Кондинском районе, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и Советском районе - 6 марта. Для жителей Урая, Лангепаса, Югорска, Нефтеюганска, Сургута, Покачей, а также Сургутского, Березовского районов - 13 марта. Белоярский район примет "Лыжню России" 20 марта, а Октябрьский район - 27 марта. Единственный город в Югре, который успел провести "Лыжню России" до морозов - Нягань. Там старты прошли 20 февраля.

Ранее сообщалось, что "Лыжня России" в городах ХМАО, в частности Ханты-Мансийске и Сургуте, была перенесена с 13 на 27 февраля из-за морозов до 27 градусов. В Ханты-Мансийске гонка пройдет в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко. Для профессионалов протяженность забега составит от 1,5 км до 5 км в зависимости от возраста участников.

В 2021 году "Лыжня России" в Югре впервые для всех желающих пройдет в онлайн-формате, чтобы из-за пандемии коронавируса избежать скопления большого числа участников в одном месте и соблюсти требования Роспотребнадзора. Лыжникам нужно преодолеть не менее 1,5 км, а для участия в розыгрышах призов и подарков разместить фото с забега на своих страницах в соцсетях с хештегом #лыжня2021хм. Планируется, что "Лыжня России" в 2021 году пройдет в 15 муниципалитетах Югры: Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Урае, Нефтеюганске, Лангепасе, Покачах, Пыть-Яхе, Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском, Белоярском, Березовском, Советском и Сургутском районах.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.