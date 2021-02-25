Спортклубы планируется создать во всех общеобразовательных организациях РФ к 2024 году

ТАСС, 25 февраля. Школьные спортивные клубы планируется создать во всех общеобразовательных организациях в рамках новой редакции межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Новая редакция программы утверждена совместным приказом Минспорта и Минпросвещения России. Программа направлена на увеличение количества детей и молодежи, занимающихся физкультурой и спортом, а также на совершенствование физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Отмечается, что в муниципальных образованиях и субъектах России будут создаваться школьные спортивные лиги для обеспечения организации и проведения спортивных соревнований. Продолжится проведение самых массовых мероприятий, таких как Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" и Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры". В целях продвижения российского школьного спорта на международном уровне начиная с 2021 года в этих соревнованиях будут принимать участие команды школьников государств - участников СНГ.

Программа также предусматривает мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта. В 2021 году во всех субъектах России будут разработаны региональные межведомственные программы, направленные на развитие школьного спорта.

Реализация программы осуществляется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".