Коган: ISU сократил состав делегаций на ЧМ по фигурному катанию и ввел жесткие требования

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) значительно сократил состав делегаций сборных команд на чемпионат мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

"Значительно сокращены составы делегаций, сокращается количество тренеров, обслуживающего персонала. ISU выставляет крайне жесткие требования к нахождению в этом "пузыре", что исключает возможность общения с людьми, которые не входят в "уровень один" - это спортсмены, судьи и тренеры. Все остальное общение запрещено, и если нарушение будет обнаружено, то любой человек из первого уровня будет мгновенно дисквалифицирован, ему отдадут вещи и отправят домой", - отметил Коган.