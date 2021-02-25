Федерация фигурного катания России будет следовать требованиям ФМБА в вопросе вакцинации

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России прислушается к рекомендациям Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в вопросе вакцинации спортсменов от коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил президент федерации Александр Горшков.

"В вопросе вакцинации спортсменов мы будем следовать общему требованию, - сказал Горшков. - Этот вопрос больше из сферы медицины, какое решение будет принято ФМБА, которое отвечает за здоровье спортсменов, и нашими врачами, так и поступим".