Прядкин: правила лицензирования для клубов Российской премьер-лиги будут ужесточены

Перед возобновлением сезона была вероятность того, что из-за долгов по зарплате сезон в Тинькофф-РПЛ может не доиграть "Тамбов".

"Мы хотим участвовать в лицензировании. На уровне правления рассматривался вопрос предлицензионной проверки, чтобы лига рассматривала заявки клубов до Российского футбольного союза, - сказал Прядкин. - В соответствии со стратегией есть финансовый критерий, который необходим клубам РПЛ для нормального выступления. Сейчас эта сумма выводится, на основании этих выводов мы будем выходить на РФС, гарантия должна быть банковская или финансовая".

"Через 1,5 месяца начинается лицензирование. К этому времени должно быть понимание суммы, которую клубы должны гарантировать для выступления в РПЛ. Выводы сделаны очень серьезные как на уровне лиги, так и на уровне РФС. Задание президентом РФС дано, мы с Денисом Рогачевым (заместитель генерального секретаря РФС - прим. ТАСС) находимся в контакте, будет работать соответствующая рабочая группа", - добавил Прядкин.