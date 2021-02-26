Мусаев: Сафонов и Уткин травмированы и скоро вернутся в состав "Краснодара"

ТАСС, 26 февраля. Вратарь футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов и полузащитник Даниил Уткин не играли в матчах 1/16 финала Лиги Европы с загребским "Динамо" из-за травм и скоро вернутся на поле. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что оба футболиста не попадают в состав из-за контрактных разногласий.

"Эта информация не соответствует действительности. Уткин и Сафонов не так давно продлили свои контракты на лучших условиях. Они счастливы тем, сколько получают. Сафонов травмировался, у него травма сухожилия, у Уткина повреждение связки колена", - пояснил Мусаев.

"Они оба в команде, скоро мы увидим их на поле", - добавил главный тренер "Краснодара".

"Краснодар" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы уступил загребскому "Динамо" со счетом 0:1 и завершил выступление в турнире. В игре также не принял участие форвард Маркус Берг. "У Берга буквально за день до вылета обострилась проблема со спиной. Он остался в Краснодаре и проходит лечение", - сообщил Мусаев.

Главный тренер "Краснодара" подчеркнул, что остался недоволен действиями футболистов в атаке. "Игра, как и ожидалось, получилась сложной, с большим количеством борьбы и единоборств, соперник давал очень мало пространства, чтобы проводить свои атаки. Пропустили гол после грубой ошибки, подарили этот мяч, что сделало для "Динамо" задачу еще более комфортной. Мы не смогли оказать нужного давления, чтобы забить и добиться результата", - заключил Мусаев.