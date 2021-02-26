Тедеско: футболист "Спартака" Крал готов сыграть с "Рубином"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал готов сыграть в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Об этом заявил главный тренер московского клуба Доменико Тедеско, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Крал пропустил матч 1/8 финала Бетсити Кубка России против "Динамо" (0:2) в качестве меры предосторожности из-за перегрузки опорно-двигательного аппарата.

"Крал готов играть, не чувствует болевых ощущений, работает в общей группе, - сказал Тедеско. - Нам необходимо выиграть первый матч после возобновления чемпионата".

Встреча "Спартак" - "Рубин" пройдет 28 февраля в Москве. Красно-белые с 35 очками после 19 игр занимают третье место в турнирной таблице, казанский клуб находится на девятом месте (28 очков).