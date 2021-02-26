Никита Симонян переизбран первым вице-президентом РФС

ТАСС, 26 февраля. Никита Симонян переизбран на пост первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Голосование прошло на заседании исполкома РФС в пятницу. Также на заседании вице-президентами были избраны Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьев.

Симоняну 94 года, он является первым вице-президентом РФС с 1992 года, трижды он исполнял обязанности президента организации. В качестве игрока Симонян выступал за сухумское "Динамо", московские "Крылья Советов" и "Спартак", восемь раз входил в список 33 лучших игроков чемпионата СССР. В составе сборной СССР выиграл Олимпийские игры в Мельбурне. Будучи тренером возглавлял "Спартак", ереванский "Арарат", сборную СССР и одесский "Черноморец".