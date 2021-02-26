{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Никита Симонян переизбран первым вице-президентом РФС

Вице-президентами организации были избраны Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьев
Первый вице-президент РФС Никита Симонян Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Первый вице-президент РФС Никита Симонян
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Никита Симонян переизбран на пост первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Голосование прошло на заседании исполкома РФС в пятницу. Также на заседании вице-президентами были избраны Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьев.

Симоняну 94 года, он является первым вице-президентом РФС с 1992 года, трижды он исполнял обязанности президента организации. В качестве игрока Симонян выступал за сухумское "Динамо", московские "Крылья Советов" и "Спартак", восемь раз входил в список 33 лучших игроков чемпионата СССР. В составе сборной СССР выиграл Олимпийские игры в Мельбурне. Будучи тренером возглавлял "Спартак", ереванский "Арарат", сборную СССР и одесский "Черноморец".

Теги
Российский футболСимонян, Никита Павлович
Массовый спорт
Около тысячи человек примут участие в лыжном марафоне "Европа-Азия" в Свердловской области
Гонка пройдет 7 марта
Читать полностью