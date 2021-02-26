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Футбол в России
Обновлено 

Матч РПЛ ЦСКА - "Ахмат" перенесли с 8 на 6 марта

Игра "Краснодар" - "Динамо" пройдет 18 марта, а не 21-го

ТАСС, 26 февраля. Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла матч чемпионата России между московским ЦСКА и грозненским "Ахматом", а также утвердила дату встречи "Краснодара" с московским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально матч 21-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА - "Ахмат" должен был пройти 8 марта и начаться в 19:00 мск. РПЛ перенесла матч на 6 марта, начало - 14:00 мск. Отмечается, что перенос связан с изменением дат проведения четвертьфиналов Бетсити Кубка России.

Матч 23-го тура "Краснодар" - "Динамо" перенесен с 21 марта на 18 марта (начало - 19:00 мск). У "Краснодара" появилась возможность провести игру РПЛ в этот день, так как в четверг клуб завершил выступление в Лиге Европы, проиграв по сумме двух матчей загребскому "Динамо" (2:3, 0:1).

В новость были внесены изменения (17:15 мск) - изменен заголовок, добавлены подробности.

 

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