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ММА

Александр Емельяненко заявил, что не собирается завершать карьеру

Свой последний поединок Емельяненко провел летом прошлого года против Магомеда Исмаилова
Александр Емельяненко Елена Афонина/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Елена Афонина/ТАСС

 МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко не планирует в ближайшее время завершать карьеру. Об этом спортсмен заявил журналистам.

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"У меня еще будет много боев. Я еще молодой", - сказал Емельяненко.

Ранее президент организации Open FC Александр Гурьянов сообщил ТАСС, что следующий поединок Емельяненко может провести в апреле. Сам спортсмен заявил, что подготовка к поединку займет два месяца

Летом прошлого года Емельяненко нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову. С тех пор спортсмен не выступал и не появлялся в публичном пространстве.

Всего в активе 39-летнего спортсмена 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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ММА
ММА
Александр Емельяненко будет готов к следующему бою через два месяца
Ранее президент организации Open FC Александр Гурьянов сообщил ТАСС, что следующий бой Емельяненко может провести в апреле
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