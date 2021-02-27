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Летние олимпийские виды спорта

Умер олимпийский чемпион по академической гребле Александр Клепиков

Ему было 70 лет

ТАСС, 27 февраля. Чемпион Олимпийских игр 1976 года по академической гребле на четверке распашной с рулевым Александр Клепиков умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба гребного клуба "Знамя".

Причина смерти спортсмена не сообщается.

Помимо золотой медали Олимпийских игр, в активе Клепикова также победа на чемпионате мира по академической гребле 1975 года на четверке с рулевым и серебряная награда мирового первенства 1977 года на восьмерке.

С 1980 по 1986 год Клепиков работал старшим тренером добровольного спортивного общества "Спартак", в 1989-1993 годах - директором детско-юношеской спортивной школы "Труд".

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