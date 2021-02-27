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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Сергей Устюгов 2 марта пройдет медицинское обследование в связи с травмой ноги

Лыжник повредил заднюю поверхность бедра, из-за чего был вынужден прекратить участие в чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов 2 марта пройдет медицинское обследование в связи с травмой ноги. Об этом он рассказал во время эфира в Instagram.

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При подготовке к чемпионату мира в Оберстдорфе Устюгов травмировал заднюю поверхность бедра. Несмотря на травму, в четверг он смог выступить на турнире в личном спринте, однако от участия в командном отказался. 1 марта он вернется в Россию.

"2-го числа будет обследование по допуску к чемпионату России, - сказал Устюгов. - Я очень хочу бежать, но физически не могу. Нога в поворотах не держит. Сегодня после тренировки я сказал Саше Терентьеву, что на меня нельзя рассчитывать - нога не дает бежать командный спринт".

"Сесть на спусках не могу, опираюсь только на одну ногу. В классическом спринте было видно, что левая нога не работала. Я пробовал восстановить ногу, но не получилось", - добавил он.

Чемпионат мира продлится до 7 марта.

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