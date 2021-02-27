Синицина и Кацалапов получили огромное удовольствие от проката ритм-танца на Кубке России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили огромное удовольствие от исполнения ритм-танца в финале Кубка России. Об этом Кацалапов рассказал журналистам.

Синицина и Кацалапов набрали 90,44 балла.

"На ближайших тренировках мы катали лучше, но сегодня был хороший соревновательный прокат. Мы можем еще лучше, но, несмотря ни на что, получили огромное удовольствие. Это кайф - нас поддерживали от начала до конца, ожидание того стоило", - сказал Кацалапов.

"Чувствуем себя намного лучше, с основными проблемами поборолись. Не сказать, что на сто процентов, но три последние недели тренировались в полную силу. Получается все довольно хорошо", - добавил фигурист.

Синицина отметила, что финал Кубка России стал важным стартом, чтобы прокатать программы в соревновательной обстановке.

"Для нас это очень хорошие соревнования, потому что мы пропустили большой промежуток времени. Нам нужно было для самих себя прокатать программы в этой обстановке", - сказала фигуристка.