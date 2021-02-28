Фигурист Игнатов рассказал об ощущении повышенной ответственности в финале Кубка России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Финал Кубка России по фигурному катанию заставил Макара Игнатова ощутить повышенную ответственность перед самим собой. Об этом фигурист рассказал журналистам после исполнения произвольной программы в воскресенье.

По сумме двух программ фигурист получил 233,65 балла.

"Понятное дело, что ответственность на этом турнире была большая - лично перед самим собой. Но не сказал бы, что это давило - оставило след, и не думаю, что именно из-за этого это все произошло. Довольно сложно сейчас объективно говорить об этом, но видимо что-то было не так, что прокаты так сложились. Будем думать и анализировать, чтобы таких провалов в дальнейшем не было, предположения есть, но не буду говорить", - сказал Игнатов.

"Что дальше? Для начала надо снять коньки, потом переодеться. Да, это жизнь", - добавил фигурист.

Финал Кубка России проходит в Москве. Турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта).