Фигурист Мозалев рассказал, что еще немного надеется на попадание на чемпионат мира

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев еще немного надеется на попадание в состав сборной России на чемпионат мира после выступления в финале Кубка России по фигурному катанию. Об этом он сообщил журналистам.

Мозалев стал четвертым в финале Кубка России, являющийся заключительным этапом отбора на чемпионат мира, где российское мужское одиночное катание смогут представить два спортсмена. Первую путевку на турнир завоевал чемпион России Михаил Коляда. Состав сборной России на мировое первенство будет объявлен 1 марта.

"На тулуп сил не хватило, но на акселях все время проскакивал конек, даже не понял, из-за чего, - рассказал Мозалев. - Пока еще не знаю, какие планы дальше, последний это старт для меня или нет - посмотрим. Надежда на чемпионат мира есть, но маленькая".