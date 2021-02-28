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Финал Кубка России по фигурному катанию

Мишин отметил, что победитель Кубка России Семененко прибавляет от старта к старту

Тренером Семененко является Татьяна Мишина

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Победитель финала Кубка России по фигурному катанию 17-летний Евгений Семененко прибавляет от старта к старту. Таким мнением с ТАСС поделился российский тренер Алексей Мишин.

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Тренером Семененко является Татьяна Мишина, супруга Алексея Мишина. Спортсмен выиграл финал Кубка страны с результатом 265,13 балла (94,95 балла за короткую программу и 170,18 балла за произвольную). Второе место занял Петр Гуменник (256,06; 88,09 + 167,97), третье - Дмитрий Алиев (254,79; 82,79 + 172,00).

"Мальчик приобретает силу от старта к старту, очень рад за его успех. Основным тренером спортсмена является Татьяна [Мишина], она его с детства тренирует, я только консультирую", - рассказал Мишин.

Состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию будет объявлен 1 марта.

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Финал Кубка России по фигурному катанию
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