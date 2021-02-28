Фигурист Гуменник заявил, что рад призовому месту по итогам финала Кубка России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник рад призовому месту в финале Кубка России, но расстроен, что не стал первым. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Гуменник занял второе место, выиграл Евгений Семененко.

"Смешанные ощущения, потому что я рассчитывал на лучший прокат. После тренировки сегодня думал, все будет хуже. Получился средний прокат, призовое место, я рад, но не первое, это расстраивает", - сказал Гуменник.

"Мысль об отборе не мешала, больше волновало место в сборной. А насчет чемпионата мира, я к нему не очень готов пока, у меня недостаточно мастерства, чтобы на что-то там рассчитывать, поэтому я не сильно готовился к отбору. В следующем году постараюсь быть конкурентоспособным в этой борьбе", - добавил фигурист.