Мишина и Гяллямов выиграли соревнования пар в финале Кубка России по фигурному катанию

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар в финале Кубка России. Турнир проходит в Москве.

Результат спортсменов после двух прокатов - 234,48 балла (80,79 балла за короткую программу и 153,69 балла за произвольную). Второе место заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (216,93; 70,14 + 146,79), третье - Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (206,96; 70,93 + 136,03).

Финал Кубка России является последним отборочным стартом на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. На соревнованиях выступят три российские пары, одно из мест себе гарантировали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выигравшие чемпионат России.

Позднее в воскресенье произвольную программу представят женщины.