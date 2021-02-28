Алена Косторная рассказала, что расстроена выступлением в финале Кубка России

По сумме двух прокатов Косторная получила 210,20 балла. После короткой программы фигуристка занимала шестое место.

"Я расстроена, в произвольной не все получилось, может быть три-четыре элемента. В короткой абсолютно не получилось, но пришлось с этим как-то справляться. Я рада, что смогла просто выйти и выступить, - сказала Косторная. - Общий смысл моей произвольной программы - девушка сквозь время, в начале я показываю настоящее с резкими, четкими линиями, что происходит. Вторая часть - прошлое, я тянусь за воспоминаниями, там должно быть много мелких плавных движений, но они не получились, была цель - свет в конце туннеля, и к нему нужно ехать. Третья часть - будущее, я бегу, двигаюсь к нему. Надеюсь, эту программу смогу прокатать в следующем сезоне, чтобы показать, какая она на самом деле".

Финал Кубка России является заключительным этапом отбора в команду на чемпионат мира, который пройдет в марте в Стокгольме. "Для любого спортсмена было бы обидно не попасть на чемпионат мира, в прошлом сезоне я безоговорочно должна была туда попасть, но вот так складывается в спорте - что-то приобретаешь, что-то теряешь, и не надо строить из этого конец света. Я хочу кататься", - сказала спортсменка.

Фигуристка отметила, что пока не может представить свою жизнь без спорта. "Я говорила, что закончу после олимпийского сезона, и сейчас думаю, что это уже так близко. Почему не продолжить, если здоровье будет позволять? Я просто не могу представить свою жизнь без фигурного катания. Ощущение, что ты на пьедестале, что ты молодец, этого будет не хватать, склоняюсь сейчас к тому, что буду кататься, пока могу это делать", - добавила Косторная.