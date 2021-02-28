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Финал Кубка России по фигурному катанию

Валиева заявила, что спокойно относится к непопаданию на чемпионат мира

Спортсменка проходит по оценкам, но не проходит по возрасту
Камила Валиева Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров фигуристка Камила Валиева спокойно относится к тому, что не имеет права участвовать во взрослом чемпионате мира из-за возрастных ограничений. Об этом 14-летняя Валиева рассказала после победы в отборочном ко взрослому чемпионату мира финале Кубка России.

"Мне не обидно по возрасту не попасть на чемпионат мира. Все должно быть в свое время. Куда больше я хотела защитить статус юниорского чемпиона мира", - рассказала Валиева.

Юниорский чемпионат мира был отменен из-за пандемии.

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