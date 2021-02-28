Фигуристка Валиева рассказала, что была "немного не в себе" в финале Кубка России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева считает, что проиграла сама себе произвольную программу в финале Кубка России. Об этом она рассказала после победы на турнире.

"Я рада, что попробовала новый элемент, новый контент, но немного обидно, что я немного не в себе была, сегодня я себе проиграла, - сказала Валиева. - На тренировках я катаю в большинстве все чисто, могу один раз за шесть прокатов упасть с сальхова. И сейчас мне немного непонятно, что со мной было, что я даже во второй тулуп не особо "вкрутилась".

Весь пьедестал финала Кубка России заняли ученицы Этери Тутберидзе - Валиева выиграла, второе место заняла Майя Хромых, третьей стала Дарья Усачева.

"Каждый из нас здесь делал свою работу. Я не смотрела, как откатались остальные. Но если хорошо, то это здорово", - отметила 14-летняя спортсменка.