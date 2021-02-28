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Финал Кубка России по фигурному катанию

Фигуристка Валиева рассказала, что считает обидными прозвища и аббревиатуры

Спортсменка также высказалась по поводу прозвища "Мисс Совершенство"
Камила Валиева Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева отметила, что спортсменам обидно, когда их называют не по имени, а буквами в составе аббревиатур. Об этом Валиева рассказала журналистам после победы в финале Кубка России.

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Юных лидеров российского женского одиночного катания Валиеву, Дарью Усачеву и Майю Хромых порой обозначают аббревиатурой ВУХ.

"Многим девочкам не нравилось сокращение ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная - прим. ТАСС). И ВУХ или ВХУ тоже не нравится. Мы за себя катаемся, и эти аббревиатуры - это немного обидно", - сказала спортсменка.

На вопрос, как спортсменка относится к сочетанию "Мисс Совершенство", Валиева ответила: "Мисс Совершенство - это еще заслужить надо".

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