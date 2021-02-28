Тренер "Фиорентины" считает, что Кокорин постепенно интегрируется в состав команды

Пранделли заявил, что Кокорин вряд ли выйдет на поле в следующем матче "Фиорентины"

В воскресенье "Фиорентина" проиграла "Удинезе" со счетом 0:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Италии. Кокорин появился на поле на 68-й минуте, выйдя на замену вместо полузащитника Франка Рибери, и на второй добавленной ко второму тайму минуте получил желтую карточку. Для 29-летнего форварда этот матч стал вторым в составе "Фиорентины".

"Кокорин очень хорошо тренируется, за последние десять дней он добился улучшений и решил свою проблему с мышцами. Он интегрируется в состав. Важно то, что он понимает, с кем должен общаться на поле", - сказал Пранделли.

"Фиорентина" объявила о трансфере 29-летнего Кокорина из "Спартака" 27 января. Срок действия соглашения составляет 3,5 года. Ранее в нынешнем сезоне с августа 2020 года он выступал за "Спартак", проведя за красно-белых 8 матчей в рамках чемпионата России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В турнирной таблице "Фиорентина" занимает 16-е место, набрав 25 очков. В следующем туре "Фиорентина" в гостях сыграет с "Ромой" 3 марта.