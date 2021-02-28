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Финал Кубка России по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов заявили, что полны желания как следует подготовиться к ЧМ

Спортсмены пропустили полсезона из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Действующие чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов намерены хорошо подготовиться к чемпионату мира в Стокгольме. Об этом фигуристы рассказали после победы в финале Кубка России в Москве.

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Воспитанники Александра Жулина после двух прокатов опередили ближайших соперников больше чем на 20 баллов, практически поставив точку в распределении путевок на главный старт сезона. Второе место заняли Аннабель Морозова и Андрей Багин, третье - Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

"Мы довольны, как провели эти два дня, мы чувствуем, что у нас есть силы, чтобы в полную силу отработать месяц, который остался у нас до старта чемпионата мира", - рассказала Синицина.

Комментируя предстоящий чемпионат мира, Кацалапов отметил, что, как и все его будущие участники, он пока мало понимает, что это будет за турнир. "Пока непонятно, как это все будет в техническом плане, настраиваться будем на все, готовы ко всему. Главное, чтобы прилетели коньки и костюмы, мы будем готовы, покажем все, что можем", - сказал спортсмен.

Синицина и Кацалапов пропустили практически половину сезона из-за проблем со здоровьем.

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