Жулин заявил, что доволен прокатами Синициной и Кацалапова в финале Кубка России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Виктория Синицина и Никита Кацалапов справились с прокатами в финале Кубка России по фигурному катанию, хотя остались моменты, которые стоит улучшить. Такое мнение ТАСС высказал тренер танцевального дуэта Александр Жулин.

Синицина и Кацалапов из-за болезни и травм пропустили ряд соревнований в нынешнем сезоне. Фигуристы в воскресенье одержали победу в финале Кубка России.

"Результат нормальный, особенно учитывая то, как мы готовились. Рабочий прокат, есть моменты, которые можно улучшать. Я доволен, что они справились физически, доехали, это очень важно. А технические моменты будем решать", - сказал Жулин.