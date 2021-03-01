Первая шайба Задорова в сезоне НХЛ помогла "Чикаго" разгромить "Детройт"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Задоров (12-я минута), Райан Карпентер (18, 48), Пьюс Сутер (42), Патрик Кейн (50), Доминик Кубалик (55) и Алекс Дебринкэт (56). У проигравших отличились Сэм Ганье (18) и Евгений Свечников (53). В эпизоде с голом Ганье результативную передачу сделал российский нападающий Владислав Наместников, на счету которого теперь семь (4 шайбы + 3 передачи) очков в 22 матчах текущего сезона.

Команды провели друг с другом второй матч подряд. Прошлая встреча состоялась в воскресенье, завершилась победой "Детройта" (5:3) и стала первой в сезоне для Свечникова. На счету российского нападающего три (2+1) очка в двух играх. Задоров забросил первую шайбу в сезоне, в активе защитника стало шесть (1+5) очков в 23 встречах нынешнего регулярного чемпионата.

Для 32-летнего Кейна гол "Детройту" стал 400-м в НХЛ. Сутер забросил седьмую шайбу в сезоне. Это лучший результат среди новичков лиги. Швейцарец обошел российского форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова, на счету которого 17 (6+11) очков в НХЛ.

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Чикаго" поднялся на третье место, набрав 28 очков в 23 матчах. "Детройт" идет седьмым с 17 очками в 24 встречах. В следующем матче "Чикаго" в пятницу примет "Тампу", а "Детройт" в ночь на среду в гостях сыграет с "Коламбусом".