Гаджиев считает, что бой Александра Емельяненко и Минеева по правилам бокса не актуален

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Поединок между бойцами смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым по правилам бокса является неактуальным. Об этом ТАСС заявил президент компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

"Эта история была актуальна, когда Саша готовился к бою с Магомедом Исмаиловым и был в кондиции, - сказал Гаджиев. - У нас даже был подписан контракт. На данный момент это не актуально. Когда Саша вернется в форму, мы можем об этом поговорить".

Александр Емельяненко ранее заявил о том, что начал подготовку и планирует вернуться в ММА.