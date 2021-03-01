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ММА

Гаджиев считает, что бой Александра Емельяненко и Минеева по правилам бокса не актуален

Емельяненко ранее заявил о том, что начал подготовку и планирует вернуться в ММА

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Поединок между бойцами смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым по правилам бокса является неактуальным. Об этом ТАСС заявил президент компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

"Эта история была актуальна, когда Саша готовился к бою с Магомедом Исмаиловым и был в кондиции, - сказал Гаджиев. - У нас даже был подписан контракт. На данный момент это не актуально. Когда Саша вернется в форму, мы можем об этом поговорить".

Александр Емельяненко ранее заявил о том, что начал подготовку и планирует вернуться в ММА.

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