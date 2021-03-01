Тренер "Алании" вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС

"Алания" 27 февраля во Владикавказе проиграла "Томи" со счетом 2:3. По информации издания "Спорт-Экспресс", арбитр Артем Чистяков указал в протоколе, что главный тренер домашней команды Спартак Гогниев нанес ему удар в область живота. Подтверждение этой информации нашло отражение в рапорте делегата матча. На следующий день в пресс-службе ФНЛ ТАСС сообщили о том, что протокол матча, рапорт делегата, а также видеозапись эпизода будут переданы в КДК РФС.

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер владикавказской "Алания" Спартак Гогниев вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу инцидента после матча 27-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против томской "Томи". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"По итогам матча "Алания" - "Томь" на заседание приглашены Гогниев и Хосонов (полузащитник "Алании" Хетаг Хосонов - прим. ТАСС). Все судьи тоже будут обязательно, они вызваны. 3 марта рассмотрим этот вопрос", - сказал Григорьянц.

Инцидент произошел после финального свистка, когда игрок "Алании" Хетаг Хосонов толкнул одного из футболистов "Томи". Гогниев, ранее удаленный со скамейки за споры с арбитром, выбежал на поле и стал кричать на него. Несмотря на попытки сотрудников клуба сдержать его, он сумел добраться до Чистякова и один раз ткнул его кулаком в область живота.

Решение о том, какое наказание понесет Гогниев, должен принять КДК РФС. Главному тренеру "Алании" грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.