Кластеры Универсиады в Красноярске передадут федеральному университету в середине года

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Кластеры Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске "Сопка" и "Радуга" передадут в федеральную собственность в середине 2021 года. Объекты предоставят в распоряжение Сибирского федерального университета, сообщил журналистам в понедельник губернатор края Александр Усс.

"В течение этого года, скорей всего в середине этого года, кластеры "Сопка" и "Радуга" перейдут в собственность и распоряжение Сибирского федерального университета", - сказал Усс. В свою очередь на рабочем совещании, посвященном передачи объектов в федеральную собственность, министр спорта России Олег Матыцин отметил, что университет получит современную спортивную инфраструктуру.

"Мы надеемся, что Сибирский федеральный университет станет пилотным проектом по созданию центров подготовки студенческих сборных команд. Я надеюсь, что вслед за СФУ другие федеральные университеты последуют этому примеру", - сказал министр.

Кластер "Сопка" - это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований по сноуборду, фристайлу, хафпайпу. Кластер "Радуга" - комплекс из трех объектов, где организованы спортивно-тренировочные площадки для занятий лыжными гонками и спортивным ориентированием. Ранее сообщалось, что оба кластера будут переданы в федеральную собственность в 2019 году. В феврале прошлого года сроки передачи были перенесены на 2020 год.

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет восточной части России.