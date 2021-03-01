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Футбол в Германии

Матч 1/4 финала Кубка Германии "Ян Регенсбург" - "Вердер" перенесен из-за коронавируса

Заражение выявлено у нескольких представителей "Ян Регенсбурга", включая главного тренера

ТАСС, 1 марта. Матч 1/4 финала Кубка Германии по футболу между "Ян Регенсбургом" и бременским "Вердером" перенесен из-за вспышки коронавируса у команды хозяев. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Сообщается, что коронавирусом заразились несколько представителей "Ян Регенсбурга", включая главного тренера боснийца Мерсада Селимбеговича.

Встреча должна была состояться в Регенсбурге во вторник, новая дата проведения матча пока не определена.

"Ян Регенсбург" выступает во второй немецкой бундеслиге и занимает 11-е место, набрав 29 очков после 23 матчей. "Вердер" располагается на 12-й позиции в таблице бундеслиги с 26 очками после 22 встреч.

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