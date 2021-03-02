Песков объяснил телеграмму Путина лыжнику Большунову красивой победой спортсмена на ЧМ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил поздравительную телеграмму Владимира Путина в адрес лыжника Александра Большунова красивой победой спортсмена в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

"Я не думаю, что президент смотрел это в прямом эфире, но в новостях он видел материалы об этой победе. Президент наших спортсменов традиционно поздравляет с победами в мировых первенствах. И, конечно, когда речь идет о такой красивой победе, тут тоже вполне понятно желание президента направить телеграмму", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что и сам не имел возможности посмотреть трансляцию тех соревнований.

В понедельник Кремль сообщил, что Путин поздравил Большунова с победой и пожелал спортсмену здоровья и новых успехов.

В субботу Большунов завоевал золото в скиатлоне и принес первую медаль российской команде на чемпионате мира в Оберстдорфе. 24-летний лыжник впервые в карьере стал чемпионом мира, на предыдущем мировом первенстве он завоевал четыре серебряные награды. В активе спортсмена также три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, он дважды побеждал в общем зачете Кубка мира и в многодневной гонке "Тур де Ски".