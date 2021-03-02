Дикиджи выиграл финал Кубка России по фигурному катанию среди юниоров

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем финала Кубка России среди юниоров. Соревнования проходят в Москве.

Результат фигуриста составил 244,97 балла (80,37 балла за короткую программу и 164,60 балла за произвольную). Второе место занял Андрей Кутовой (231,74; 78,59 + 153,15), третье - Николай Угожаев (222,18; 82,39 + 139,79).

Все трое фигуристов представляют Санкт-Петербург. 16-летний Дикиджи занимается в школе "Звездный лед" Алексея Мишина и тренируется у Олега Татаурова. В текущем сезоне он дважды становился вторым на этапах Кубка России среди юниоров.

Позднее во вторник произвольную программу представят юниорки.