Акатьева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию среди юниоров

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Фигуристка Софья Акатьева стала победительницей финала Кубка России среди юниоров. Соревнования проходят в Москве.

Результат спортсменки составил 241,04 балла (78,65 балла за короткую программу и 162,39 балла за произвольную). Второе место заняла Софья Самоделкина (223,67; 71,00 + 152,67), третье - Аделия Петросян (204,22; 71,76 + 132,46).

Все три спортсменки представляют Москву. Акатьевой 13 лет, она занимается в школе "Самбо-70" у тренера Этери Тутберидзе. В текущем сезоне она дважды становилась победительницей этапов Кубка России среди юниоров, а также выиграла первенство России среди юниоров.

Позднее во вторник произвольную программу в соревновании юниоров представят спортивные пары и танцевальные дуэты.