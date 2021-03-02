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Финал Кубка России по фигурному катанию

Акатьева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию среди юниоров

Она занимается в школе "Самбо-70" у Этери Тутберидзе

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Фигуристка Софья Акатьева стала победительницей финала Кубка России среди юниоров. Соревнования проходят в Москве.

Результат спортсменки составил 241,04 балла (78,65 балла за короткую программу и 162,39 балла за произвольную). Второе место заняла Софья Самоделкина (223,67; 71,00 + 152,67), третье - Аделия Петросян (204,22; 71,76 + 132,46).

Все три спортсменки представляют Москву. Акатьевой 13 лет, она занимается в школе "Самбо-70" у тренера Этери Тутберидзе. В текущем сезоне она дважды становилась победительницей этапов Кубка России среди юниоров, а также выиграла первенство России среди юниоров.

Позднее во вторник произвольную программу в соревновании юниоров представят спортивные пары и танцевальные дуэты.

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