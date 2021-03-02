Определен состав сборной России по дзюдо на "Большой шлем" в Ташкенте

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по дзюдо определился с составом команды, которая выступит на втором в этом году турнире Мировой серии - "Большом шлеме" в Ташкенте 5-7 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

В весовой категории до 60 кг за сборную выступит Аюб Блиев, до 66 кг - Абдула Абдулжалилов и Арам Григорян, до 73 кг - Евгений Прокопчук и Олег Бабгоев, до 81 кг - Георгий Елбакиев и Абас Азизов, до 90 кг - Эльдар Аллахвердиев и Екубжон Назиров, до 100 кг - Нияз Билалов, свыше 100 кг - Антон Кривобоков и Ален Цховребов. В турнире женщин сборная России будет представлена следующими спортсменками: до 48 кг - Анастасия Павленко и Кристина Булгакова, до 57 кг - Дарья Межецкая и Анастасия Конкина, до 63 кг - Дарья Давыдова и Екатерина Валькова, до 70 кг - Таисия Киреева, до 78 кг - Александра Бабинцева и Нюргуяна Никифорова, свыше 78 кг - Анжела Гаспарян.

Вплоть до Олимпийских игр в Токио Мировая серия будет состоять исключительно из турниров "Большой шлем". Статус этих соревнований повышен по решению Международной федерации дзюдо (IJF), чтобы уравнять шансы претендентов на участие в Играх. Победа на "Большом шлеме" дает 1000 рейтинговых баллов, второе место - 700, третье - 500, больше можно заработать только на чемпионате мира и турнире "Мастерс". Кроме этого, победитель турнира получает $5 тыс. премиальных, серебряный призер - $3 тыс., бронзовый - $1,5 тыс.

Как и все последние турниры под эгидой IJF, "Большой шлем" в Узбекистане пройдет без зрителей.