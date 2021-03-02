Фигуристы Петушкова и Маликов выиграли юниорские соревнования пар в финале Кубка России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Фигуристы Екатерина Петушкова и Евгений Маликов заняли первое место в соревновании спортивных пар среди юниоров в финале Кубка России. Турнир проходит в Москве.

Результат спортсменов после двух прокатов - 185,68 балла (68,34 балла за короткую программу и 117,52 балла за произвольную). Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (184,14; 62,73 + 121,41), третье - Полина Костюкович и Алексей Брюханов (182,86; 66,41 + 116,45).

15-летняя Петушкова и 19-летний Маликов представляют Санкт-Петербург, занимаются в школе Тамары Москвиной и тренируются у Артура Минчука. В текущем сезоне они дважды становились призерами на этапах Кубка России среди юниоров. В прошлом сезоне они заняли третье место в финале Кубка России среди юниоров.

Позднее во вторник произвольную программу в соревновании юниоров представят танцевальные дуэты.