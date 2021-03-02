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Финал Кубка России по фигурному катанию

Дэвис и Смолкин стали первыми в танцах на льду в финале Кубка России среди юниоров

Второе место заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, третье - Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев
Диана Дэвис и Глеб Смолкин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли первое место в соревновании танцевальных дуэтов среди юниоров в финале Кубка России. Турнир проходит в Москве.

Результат спортсменов после двух прокатов - 186,38 балла (74,22 - за ритм-танец, 112,16 - за произвольный танец). Второе место заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (171,38; 66,92 + 104,46), третье - Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев (163,13; 66,91 + 96,22).

17-летняя Дэвис и 21-летний Смолкин представляют Москву, занимаются в школе "Самбо-70" и тренируются у Игоря Шпильбанда. В текущем сезоне они не соревновались из-за травмы партнерши.

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Финал Кубка России по фигурному катанию
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