Дэвис и Смолкин стали первыми в танцах на льду в финале Кубка России среди юниоров

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли первое место в соревновании танцевальных дуэтов среди юниоров в финале Кубка России. Турнир проходит в Москве.

Результат спортсменов после двух прокатов - 186,38 балла (74,22 - за ритм-танец, 112,16 - за произвольный танец). Второе место заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (171,38; 66,92 + 104,46), третье - Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев (163,13; 66,91 + 96,22).

17-летняя Дэвис и 21-летний Смолкин представляют Москву, занимаются в школе "Самбо-70" и тренируются у Игоря Шпильбанда. В текущем сезоне они не соревновались из-за травмы партнерши.