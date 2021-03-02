Глава Калмыкии Хасиков выдвинут кандидатом на пост президента Федерации кикбоксинга России

ЭЛИСТА, 2 марта. /ТАСС/. Глава Калмыкии выдвинут кандидатом на пост президента Федерации кикбоксинга России, выборы пройдут в рамках внеочередной конференции 17 марта в стенах Олимпийского комитета России. Об этом Бату Хасиков заявил в совместном с нынешним президентом федерации Владимиром Украинцевым видеообращении в Instagram во вторник.

"Я искренне благодарен президенту федерации Владимиру Владимировичу Украинцеву за выдвижение моей кандидатуры. Для меня это не только честь, но и ответственность перед вами. Уважаемые друзья и соратники по спорту, уверен, что 17 марта мы конструктивно, взвешенно и осознанно проведем нашу конференцию, поставим перед собой новые задачи и все вместе с готовностью работать на результат войдем в новую эру развития кикбоксинга", - сказал Хасиков.

Помимо кандидатуры на пост президента федерации кикбоксинга, на обсуждение участников конференции будет вынесен вопрос о создании наблюдательного совета, в который войдут представители власти и ведущих бизнес-структур страны. "Это эффективный инструмент, рекомендованный, подчеркиваю, Министерством спорта России. Нужна сильная команда управленцев, призванная решать стоящие перед нами задачи. Важно, чтобы эти люди имели профессиональную компетенцию, авторитет и вашу поддержку. Часть специалистов уже привлечена к работе", - пояснил глава Калмыкии.

Украинцев, в свою очередь, сообщил, что выдвижение им кандидата на пост президента федерации объясняется критикой в его адрес. "Я очень скрупулезно и тщательно подходил к выбору своего кандидата, и на мой взгляд, мой выбор безупречен. Он такой же спортсмен, как и я. Познав все сложности спортивного быта, все трудности и радости побед, он испытывал гордость за Россию как победитель в любительских и профессиональных турнирах", - добавил Украинцев.