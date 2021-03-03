Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Махачева на турнире UFC 259

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева на турнире UFC 259. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Нурмагомедов вместе с Махачевым находится на карантине, который продлится до начала турнира.

В ночь на 7 марта Махачев проведет поединок против американца Дрю Добера. Нурмагомедов неоднократно отмечал, что в 2021 году Махачев должен стать чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету Махачева 18 побед и одно поражение.