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Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Махачева на турнире UFC 259

Махачев проведет бой против американца Дрю Добера в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева на турнире UFC 259. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Нурмагомедов вместе с Махачевым находится на карантине, который продлится до начала турнира.

В ночь на 7 марта Махачев проведет поединок против американца Дрю Добера. Нурмагомедов неоднократно отмечал, что в 2021 году Махачев должен стать чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету Махачева 18 побед и одно поражение.

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ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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