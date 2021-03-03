Петр Ян получит процент от продажи платных трансляций на турнире UFC 259

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 марта./ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян получит процент от продажи платных трансляций (pay-per-view) боя с американцем Алджемейном Стерлингом на турнире UFC 259. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Турнир пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта.

"Мы получим процент от платных трансляций. Посмотрим [каким будет итоговый гонорар]", - сказал Абдрахманов.

В бою против Стерлинга Ян проведет первую защиту титула. Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение.